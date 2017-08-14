تحذير هامّ للحوامل – إياكن استخدام الصابون المضاد للبكتيريا!

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حذرت دراسة حديثة من استخدام السيدة الحامل للصابون المضاد للبكتيريا الذي قد يسبب البدانة للجنين ويؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة جداً، لاحتوائه على مادة كيميائية سامّة.وفي التفاصيل، فقد تبين أنّ مادة "التريكلوكاربان" الموجودة في هذا الصابون تنتقل من خلال المشيمة والرضاعة إلى الطفل وقد تسبب له الوزن الزائد بالإضافة إلى تأخر في النمو، بحسب ما قال الدكتور هيذر إنرايت مؤلف الدراسة.نشير إلى أنّ الباحثين في مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" بكاليفورنيا، قالوا إنّ التعرّض اليومي لهذه المادة يؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعضاء الحيوية وتغيرات في مستويات الهرمونات.الجدير ذكره، أنّ هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS ONE، هي الأولى من نوعها في هذا المجال وقد ظهرت مخاطر هذا الصابون على الأم وطفلها بسبب مادة "التريكلوكاربان" التي تتواجد عادة في مياه الصرف الصحي.