ما سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة؟

معظم الأشخاص يتناولون الطعام خلال ساعات الليل بالرغم من تحذير خبراء التغذية حول مخاطر هذا الموضوع

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LBCI News Lebanon

أظهرت دراسات سابقة ان معظم الأشخاص يشعرون بالجوع ويتناولون الطعام خلال ساعات الليل بالرغم من تحذير خبراء التغذية حول مخاطر هذا الموضوع على الصحة والوزن، فما هو السبب وراء هذه الرغبة؟

وقال الخبراء إن معظم الأشخاص يرغبون في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والملح خلال ساعات الليل بغض النظر عن كمية الطعام ونوعه الذي قاموا بتناوله خلال اليوم.

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ويدفع تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على الكاربوهيدرات والدهون خلال ساعات النهار إلى الشعور بالرغبة في تناول الطعام في الليل أيضًا إذ إن ذلك يسبب في انخفاض كبير في نسبة الأنسولين في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، إنّ الشعور بالتوتر الدائم يرفع من نسبة هورمون الكورتيزول المسؤول عن التحكم بنسبة السكر في الدم، مما يدفع إلى الشعور بالجوع والشعور بالرغبة في تناول الأطعمة.

كذلك، إن الامتناع عن الأكل خلال النهار يؤدي إلى عدم القدرة على النوم بسب الجوع، مما يدفع الأشخاص إلى النهوض من الفراش لتناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، كشف الخبراء أن الشعور بالضجرهو من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل.