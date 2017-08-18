وصفة طبيعية لتنظيف الكلى!

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تعتبر الكلى من بين أهم أجهزة الجسم لأنها مسؤولة عن تصفية الدم والتخلص من المركبات الضارة بواسطة البول. كذلك، فإن الكلى تعمل على تنظيم كمية المياه والأملاح الموجودة في الجسم وتفرز الهرمونات التي تلعب دوراً في تنظيم ضغط الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء عن طريق نخاع العظام.ومن الضروري جداً أن يقوم المرء من وقت لآخر بتنظيف الكليتين من أجل تجنب المضاعفات الصحية المترتبة عن تراكم السموم في الجسم. لذلك، سنقدم لكم وصفة مشروب طبيعي مبني على البقدونس.المكونات:- حفنة كبيرة من أوراق البقدونس الطازج- عصير نصف حبة من الحامض- ملعقتا طعام من العسل العضوي- 8 أكواب من الماءطريقة تحضير الوصفة:قوموا بداية بغسل أوراق البقدونس ثمّ قطعوها. ضعوا الماء على النار حتى درجة الغليان بعدها ضعوا فوقه البقدونس واتركوه لبعض الوقت. عندما تبرد المياه، اسكبوا فوقها عصير الليمون والعسل. تناولوا هذا الشراب مرة أو اثنين خلال اليوم للاستفادة من فوائده الصحية.