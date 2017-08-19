ماذا يحصل إذا قمتم بلف أوراق الأولومينيوم على أجسادكم؟

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يعلم الجميع أن لأوراق الألومينيوم استخدامات عدة. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لهذه الأوراق استخدامات صحية مفيدة.ووفقاً للطب الصيني التقليدي والبحوث الروسية، فقد ثبتت فعالية أوراق الألومنيوم في التخلص من آلام الظهر والمفاصل.كيف تؤثر أوراق الألومينيون على الآلام؟تعالج أوراق الألومينيوم الألم من خلال علاج ردود الفعل الالتهابية. في الواقع، تعمل هذه الأوراق على تنظيم تدفق الطاقة وبالتالي التخفيف من الألم.طريقة استخدام أوراق الألومنيوم:الطريقة سهلة جداً، قوموا بلف أوراق الألومنيوم مثل الضمادات حول المنطقة المصابة واتركوها لبضع دقائق. كرروا هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوع واحد على الأقل للقضاء على الالم.يمكن لهذه الأوراق أن تعالج آلام الرقبة والظهر والذراعين والقدمين، وكذلك آلام الركبتين والمفاصل والعضلات بشكل عام.