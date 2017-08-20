أغراض تهدد صحتكم داخل المنزل... وقد تصيبكم بالسرطان!

هل كنتم تعلمون أنّ هناك أغراض في منازلكم تهدد حياتكم وتعرّضكم يومياً لخطر بأمراض كثيرة أبرزها بالسرطان؟ إليكم أبرز هذه الأمور:
الوسائد:
يعتقد الكثيرون أنّ القطن المستخدم في أقمشة الوسائد غير مضرّ إلّا أنّ الحقيقة مغايرة كلياً لأنّه يتم وضع مواد مضادة للحشرات فيها وبالتالي تصبح مضرة للغاية على صحة الإنسان. ينصح في هذا السياق شراء الوسائد المصنوعة من القطن العضوي أو من القنب، الصوف والكتان.
الأقمشة الاصطناعية:
أبرزها النايلون والبوليستر وهي من المكونات السامة مثل البلاستيك والفورمالديهايد.
الأثاث والمفروشات المصنوعة من الجلود الاصطناعية:
هذه الجلود تحتوي على البولي فينيل كلورايد الذي قد يُفسد وظائف الغدد الصماء ويؤدي إلى عيوب خلقية، تأخر في التعلم والنمو، السكري والسرطان.
الأثاث المصنوع من خشب الـ MDF:
هذا النوع من الخشب يتم صنعه مع الفورمالديهايد الذي يسبب التهاب الجلد، الحساسية وسرطان الحلق.
السجاد:
من الآثار السلبية للسجاد هو أنه يخزن الغبار والأوساخ المسببة للحساسية حتى إن تم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية إلّا أنّ هذه الجراثيم صبعة الزوال.
الأحذية:
تخزن الأحذية الكثير من الجراثيم والأوساخ التي تشكل خطراً على صحة الفرد لذا من الضروري وضع خزانة قرب مدخل المنزل لخلع الأحذية ومنع تنقل جراثيمها في كلّ أرجاء المنزل.
الأدوات الكهربائية:
تشكل هذه الأدوات خطراً كبيراً على الناس خصوصاً خلال فترات النوم لهذا السبب يُنصح بإبعاد الهواتف المحمولة عن السرير خلال النوم لتفادي مخاطر الإشعاعات.
الستائر:
خصوصاً تلك التي تحتوي في أقمشتها على مركبات اصطناعية الأمر الذي يسبب لأفراد المنزل الحساسية المفرطة.
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