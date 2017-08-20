أغراض تهدد صحتكم داخل المنزل... وقد تصيبكم بالسرطان!

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هل كنتم تعلمون أنّ هناك ​أغراض في منازلكم تهدد حياتكم وتعرّضكم يومياً لخطر بأمراض كثيرة أبرزها بالسرطان؟ إليكم أبرز هذه الأمور:يعتقد الكثيرون أنّ القطن المستخدم في أقمشة الوسائد غير مضرّ إلّا أنّ الحقيقة مغايرة كلياً لأنّه يتم وضع مواد مضادة للحشرات فيها وبالتالي تصبح مضرة للغاية على صحة الإنسان. ينصح في هذا السياق شراء الوسائد المصنوعة من القطن العضوي أو من القنب، الصوف والكتان.أبرزها النايلون والبوليستر وهي من المكونات السامة مثل البلاستيك والفورمالديهايد.هذه الجلود تحتوي على البولي فينيل كلورايد الذي قد يُفسد وظائف الغدد الصماء ويؤدي إلى عيوب خلقية، تأخر في التعلم والنمو، السكري والسرطان.هذا النوع من الخشب يتم صنعه مع الفورمالديهايد الذي يسبب التهاب الجلد، الحساسية وسرطان الحلق.من الآثار السلبية للسجاد هو أنه يخزن الغبار والأوساخ المسببة للحساسية حتى إن تم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية إلّا أنّ هذه الجراثيم صبعة الزوال.تخزن الأحذية الكثير من الجراثيم والأوساخ التي تشكل خطراً على صحة الفرد لذا من الضروري وضع خزانة قرب مدخل المنزل لخلع الأحذية ومنع تنقل جراثيمها في كلّ أرجاء المنزل.تشكل هذه الأدوات خطراً كبيراً على الناس خصوصاً خلال فترات النوم لهذا السبب يُنصح بإبعاد الهواتف المحمولة عن السرير خلال النوم لتفادي مخاطر الإشعاعات.خصوصاً تلك التي تحتوي في أقمشتها على مركبات اصطناعية الأمر الذي يسبب لأفراد المنزل الحساسية المفرطة.