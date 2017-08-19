لا ترموا قشور الأناناس... فوائدها رائعة!

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مما لا شكّ فيه أنّ فاكهة الأناناس غنية بالفيتامينات والفوائد إلا أنّ قشورها مفيدة أيضاً. فقد تبين بعد أبحاث عديدة أنّ قشور الأناناس المغلية في المياه مع قطعة من لب الفاكهة يمكن أنّ تعزز صحة الإنسان. اغلوا هذه المياه واتركوها حتى تبرد قليلاً لشربها والتمتع بالفوائد التالية:يساعد شاي قشور الأناناس في تخفيف الانزعاج والألم عن مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.لعلاج هشاشة العظام، تورم المفاصل والالتهابات اشربوا هذا السائل يومياً.للوقاية من إعتام عدسة العين الذي ينتج عن التقدم في السن، التدخين، السمنة، ارتفاع ضغط الدم والسكري... يُساهم هذا الشراب لغناه بالمعادن والفيتامينات الأساسية في الحفاظ على البصر.