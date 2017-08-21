صحة و تغذية
21 آب 2017 - 10:09
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اختبار عين يكشف الإصابة بالألزهايمر قبل 20 عاماً من ظهور الأعراض!

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اختبار عين يكشف الإصابة بالألزهايمر قبل 20 عاماً من ظهور الأعراض!

لفتت دراسة جديدة الى وجود اختبار عين يمكن أن يكشف عن ظهور مرض الألزاهايمر قبل عقدين من ظهور الأعراض على المريض.

وقد أجرى الباحثون في لوس أنجلوس اختباراً على 16 مريضاً.

وقام العلماء بمقارنة نتائج هذا الاختبار مع نتائج فحص الأشعة للدماغ، وقد استطاع اختبار العين من تحديد الأشخاص الذي يمتلكون ضعف كمية plaque المتراكمة في أدمغتهم.
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ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف يُعد واحداً من أكبر الاختراقات فى بحوث الألزهايمر حتى الآن، كما إنه فعال من حيث التكلفة إضافة الى أنه لا يتطلب إدخال الأجهزة في الجسم.

وتقول الدكتورة مايا كورونيو-هماوي، وهي جراحة أعصاب تقود هذه الدراسة: "إن النتائج تشير إلى أن شبكة العين قد تكون مصدراً موثوقاً منه لتشخيص مرض الألزهايمر".

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