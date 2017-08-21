هذه العوارض... إياكم تجاهلها!

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يقوم الجسم بتحذير الإنسان من خلال بعض الإشارات لتنبيهه من الإصابة بأمراض عدة. هذه العلامات التحذيرية يجب أن تكون دليلاً كي يولي المرء مزيداً من الاهتمام لصحته.سنقدم لكم في ما يلي 3 أعراض إياكم أن تتجاهلوها لأنها تكشف الكثير عن صحّتكم:- التشققات في زاوية الفم: هذه الشقوق قد تكون عادة بسبب اضطرابات المعدة، التغير المناخي، الحساسية على بعض الأطعمة، الالتهابات الفطرية، سوء نظافة الفم، فقر الدم، نقص المغذيات (الفيتامينات A، B، حمض الفوليك، الزنك)، ضعف جهاز المناعة بسبب مرض السكري، لعق زاوية الفم بواسطة اللسان.- الطفح الجلدي: الطفح الجلدي قد ينجم عن الحساسية، الإجهاد، اتباع نظام غذائي معين أو الالتهابات. كذلك فإنه علامة على وجود نقص في البيوتين، وهو الإنزيم المخصص لكسر بعض المواد مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.- تساقط الشعر: فقدان الشعر يمكن أن يكون بسبب اضطرابات الغدة الدرقية، بعض الأدوية والعلاجات الهرمونية، الولادة، الالتهابات الفطرية، الوراثة، المواد الكيميائية المستخدمة على الشعر، التغيرات الموسمية والحساسية.