مادة كيميائية في الصابون والكريم الواقي من الشمس تسبب العقم!

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توصّلت الدراسات إلى أنّ المواد الكيميائية الموجودة في الصابون، كريم الواقي من الشمس، والبلاستيك تُؤثّر سلباً على صحّة الحيوانات المنوية لدى الرجال.وفي التفاصيل، ترتبط المواد الكيميائية المعطلة لعمل الهرمونات، المعروفة باسم البارابين، ارتباطا كبيرا بزيادة عدد الحيوانات المنوية ذات الحجم والشكل غير الطبيعي التي ينتج عنها العقم.كما وجدت الدراسة أن البارابين الموجود في بعض الأطعمة، الأدوية، ومستحضرات التجميل يسبب تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، ما يعرقل قدرة المرأة على الحمل.ويضيف القيمون على هذه الدراسة أن التعرض لهذه المواد الكيميائية يقلل من تنقل الحيوانات المنوية ويُصعب عملية القذف.وقد علّقت كاتبة الدراسة جوانا جوريويتز من معهد نوفر للطب المهني في لودز على نتائج الدراسة بالقول: "تجنب البارابين صعب جدا ولكن يمكن تقليل التعرض إليه عن طريق استخدام منتجات العناية الشخصية الخالية منه."الجدير ذكره، أنّ العلماء حللوا البول الخاصّ بـ 315 رجلاً لجأوا إلى عيادة الخصوبة.