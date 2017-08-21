حليب الرضاعة ينافس أقوى المضادات الحيوية... بسبب السكّر فيه!

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توصّل الخبراء بعد إجراء تحاليل عدّة إلى أنّ حليب الرضاعة الطبيعي أيّ حليب الأمّ يحتوي على مضادات حيوية يمكن استخدامها لمكافحة الأمراض المقاومة للأدوية.وممّا لا شكّ فيه أنّ حليب الرضاعة فيه خصائص تساعد الأطفال على مكافحة العدوى بالإضافة إلى فوائده الغذائية الكثيرة.وفي التفاصيل، فقد تبين للعلماء أنّ السكر الموجود في حليب الرضاعة هو مضاد للبكتيريا ويعمل الخبراء حالياً على إجراء تحاليل للتوصل إلى الحقيقة العلمية الكاملة.وقال أستاذ الكيمياء ستيفن تاونسند، في جامعة فاندربيلت الأميركية، معلّقاً على نتائج الدراسة "إنّها أهمّ مزايا المضادات الحيوية في حليب الثدي هي أنها آمنة جدا وغير سامة، على عكس معظم المضادات الحيوية"نشير إلى أنّ نتائج هذه الدراسة عرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الكيميائية الأميركية في واشنطن، ونشرت في مجلة ACS للأمراض المعدية.