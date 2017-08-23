للرجال... انتبهوا من تناول الفيتامين ب!

الرجال الذين يتناولون حبوب الفيتامين ب لفترة طويلة هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

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LBCI News Lebanon

كشف خبراء أميركيون أن الرجال الذين يتناولون حبوب الفيتامين ب لفترة طويلة هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.



وحدّد العملاء أن تناول الفيتامين ب12 وب6 يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة خصوصًا بين الرجال المدخنين.

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ويحتاج الجسم إلى فيتامينات ب6 وب12 للحفاظ على كريات الدم الحمراء ولتقطيع البروتين والدهون والكربوهيدرات.



وأعلن الخبراء أن الجرعة المناسبة من فيتامين ب6 للرجال هي 1.2 ملغ في اليوم الواحد و1.5 ملغ من الفيتامين ب12.