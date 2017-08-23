للرجال... انتبهوا من تناول الفيتامين ب!

كشف خبراء أميركيون أن الرجال الذين يتناولون حبوب الفيتامين ب لفترة طويلة هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.
وحدّد العملاء أن تناول الفيتامين ب12 وب6 يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة خصوصًا بين الرجال المدخنين.
ويحتاج الجسم إلى فيتامينات ب6 وب12 للحفاظ على كريات الدم الحمراء ولتقطيع البروتين والدهون والكربوهيدرات.
وأعلن الخبراء أن الجرعة المناسبة من فيتامين ب6 للرجال هي 1.2 ملغ في اليوم الواحد و1.5 ملغ من الفيتامين ب12.
كما حذّر الخبراء الرجال المدخنين الذين يتناولون أكثر من 20 ملغ من الفيتامين ب منذ أكثر من عشر سنوات، إذ إنهم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة وذكروا أنهم لم يجدوا رابطًا بين الفيتامين ب وسرطان الرئة لدى النساء.