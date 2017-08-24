خطوة يومية قد تساعدكم على خسارة المزيد من الوزن!

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وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يزينون أنفسهم يومياً قادرون في الواقع على خسارة الوزن أكثر من أولئك الذين لا يقومون بهذه الخطوة.واجرى الباحثون في جامعة دريكسل وجامعة بنسلفانيا دراسة على 300 سيدة، من أوزان مختلفة، وطرحوا عليهن سؤالاً عن عدد المرات التي يزن فيها أنفسهن. مع الإشارة الى أن السيدات كافة لم يكنَّ في ذلك الوقت يتبعن أي نظام غذائي لخسارة الوزن.وأقدم الباحثون في بداية الدراسة على قياس مؤشر كتلة الجسم لدى النساء، اي وزن الشخص وطوله، وبتقييم الدهون في الجسم. وكرروا هذه الخطوة مرة جديدة بعد بدء الدراسة بستة أشهر، ومرة أخرى بعد مرور عامين.ووجدوا أن النساء اللواتي يزن أنفسهن كل يوم، لديهن مؤشر كتلة أقل بعد عامين، مقارنة مع النساء اللواتي لم يقدمن على هذه الخطوة يومياً.واستنتج الباحثون أن قياس الوزن كل يوم يمكن أن يجعل الناس أكثر وعياً بما يتعلّق بأهدافهم البدنية ونظامهم الغذائي.