ما مدى تأثير الماسحات الضوئية في المطار على الصحة؟

تلجأ المطارات في مختلف دول العالم الى استخدام الماسحات الضوئية لدواع أمنية تهدف إلى حماية المسافرين.

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ويتساءل الكثير من المسافرين ما إذا كانت هذه الماسحات توثر سلبًا على صحتهم، وقد كشف الخبراء عن الإجابة.

فقد أعلن اطباء اميركيون أن بامكان الماسحات الضوئية أن تشكل خطرًا على صحة الإنسان إذ تعرض الجسم لنسبة عالية من الشعاعات المضرة.

والجدير ذكره ان الجسم يتعرض لنسبة 10 بالمئة من الإشعاعات التي يتلقّاها خلال الخضوع لصورة شعاعية، إلا أن الخبراء شددوا على أن هذه الشعاعات ليست مرتبطة بالإصابة بمرض السرطان.