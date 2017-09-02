وصفة لتنظيف الجسم من السموم عن طريق القدمين!

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وفقاً للطب الصيني التقليدي، فإن هناك طرق عدة لإزالة السموم من الجسم. وتعتير "حمامات القدم" واحدة من الأساليب الفعالة والبسيطة للتخلّص من السموم، كونها تساعد على تطهير الجسم بأكمله.سنقدم لكم في ما يلي وصفة للتخلّص من سموم الجسم عن طريق القدمين:وصفة "حمام الحامض":المكونات:كوبان من عصير الحامضملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل المجففمياهطريقة تحضير الوصفة:ضعوا في وعاء الماء الدافئ وأضيفوا الزنجبيل والحامض. بعدها ضعوا القدمين في هذا المزيج لمدة 30 دقيقة. هذا الحمام سوف يساعدكم على تهدئة جسمكم وحمايته من الإصابة بالانفلونزا والعديد من الأمراض والحساسيات الأخرى لأنه يعمل على إخراج السموم من الجسم.