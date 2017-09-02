هذه الأسباب قد تكمن خلف العطس المتكرر والمفاجئ لدى الناس!

الإعلان

يشعر عدد كبير من الناس بالارتياح بعد العطس، إلا أن تكرار هذه العملية قد يكون سبباً لانزعاجهم.ويقول بورفي باريخ، أخصائي أمراض الحساسية، وعلم المناعة والربو : "الناس يعطسون لأن لديهم بعض الشعيرات في الأنف التي تعمل على الدفاع عن الجسم"، لافتاً الى أن العطس هو عملية "تطهير ذاتي".ومن هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي بعض الأسباب التي تكمن خلف العطس المتكرر والمفاجئ لدى الناس.- الحساسية الموسمية: قد يمضي المرء وقتاً طويلاً من حياته من دون أن يعاني من أي نوع من الحساسية. إلا أنه فجأة قد يواجه بعض الأعراض مثل السعال، احمرار العينين والعطس. هذه العوارض قد تكون دليلاً على إصابته بالحساسية الموسمية التي تصيب البالغين.- الزكام: عادة ما يربط الناس نزلات البرد والزكام بفصل الشتاء، إلا أن الإصابة بها يمكن أن يحدث في أي فصل. العطس قد يكون واحداً من الأعراض المبكرة.- التوابل: قد يعاني بعض الناس من الحساسية لدى استنشاق رائحة التوابل ما يسبب لهم العطس المتكرر والمفاجئ.