اليكم عوارض ظهور الأورام في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي...

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علامات وعوراض أورام الدماغ والحبل الشوكي قد تظهر تدريجياً وتصبح أسوأ مع مرور الوقت، كما يمكن أن تظهر فجأة.الأورام في أي جزء من الدماغ قد تسبب الضغط داخل الجمجمة. هذا الضغط يمكن أن يكون ناجماً عن نمو الورم نفسه، تورم في الدماغ، أو انسداد تدفق السائل النخاعي. وزيادة هذا الضغط يمكن أن تؤدي إلى ظهور عوارض عامة مثل: صداع الرأس، الغثيان، التقيؤ، الرؤية غير الواضحة، مشاكل في توازن الجسم، تغيرات في السلوك، النوبات المرضية، النعاس أو حتى الغيبوبة.سنقدم لكم في ما يلي عوارض ظهور الأورام في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي:- الأورام في أجزاء المخ (الجزء الكبير، الخارجي من الدماغ) التي تتحكم في الحركة أو الإحساس يمكن أن تسبب ضعفاً أو خدراً في جزء من الجسم، وغالباً على جانب واحد فقط.- الأورام في أو بالقرب من أجزاء المخ المسؤولة عن اللغة أو الكلام يمكن أن تسبب مشاكل مع الكلام أو حتى فهم الكلمات.- الأورام في الجزء الأمامي من المخ يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على التفكير، الشخصية واللغة.- الأورام في الجزء الخلفي من المخ، أو حول الغدة النخامية، أو العصب البصري، أو بعض الأعصاب الجمجمية الأخرى يمكن أن تسبب مشاكل في الرؤية.- أورام الحبل الشوكي يمكن أن تسبب التخدر، الضعف، أو عدم التنسيق في الذراعين و / أو الساقين، إضافة الى مشاكل المثانة أو الأمعاء.