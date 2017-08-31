خبر سار للرجال... اللحى تحميكم من السرطان!

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وجد بحث جديد أنّ لحية الرجل يُمكن أن تحميه من سرطان الجلد لأنها تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة للبشرة.واكتشف باحثون أستراليون في جامعة جنوب كوينزلاند أن اللحية يمكن أن توقف ما يصل إلى 95 في المئة من الأشعة فوق البنفسجية من التسلل الى الجلد الذي تغطيه.وقام الباحثون بوضع تماثيل عرض الأزياء تحت أشعّة الشمس الحارقة. وقد قُسّمت هذه التماثيل الى ثلاثة أقسام، الأول كان لديه لحية كاملة، والثانية لحية جزئية، أما الثالث فكان من دون لحية.وشدّد المعدّ الرئيسي للدراسة البروفسور ألفيو باريسي على الدور الكبير الذي تلعبه اللحى في حجب الأشعة فوق البنفسجية، ولفت في حديث لمجلة Mens إلى أن شعر الوجه يتمتع بعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية في أي مكان بمعدل من 2 إلى 21.واكتشف الباحثون أنه عندما كانت الشمس مرتفعة في السماء، مثل خلال الفترات الساخنة من بعد الظهر، كان شعر الوجه أقل تأثيراً بها.