عمليات التجميل قد تكون المفتاح للإقلاع عن التدخين!

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توصّلت دراسة حديثة إلى أنّ لعمليات التجميل فائدة صحية مهمة للغاية وهي المساعدة في الإقلاع عن التدخين.وفي التفاصيل، يُطلب من المرضى الذين سيخضعون لعملية تجميلية أن يمتنعوا عن التدخين لشهر على الأقل قبل العملية لأن النيكوتين يقيد تدفق الدم ويمنع الجلد من الالتئام.وتُبين الدراسة التي أجريت في هذا المجال ونشرت في مجلة الجراحة التجميلية والترميمية، أن الامتناع عن التدخين في هذه الفترة أدى إلى الإقلاع عنه لدى 25 في المئة من المرضى.واللافت أيضاً، أنّ 40 في المئة من الذين أجريت عليهم الدراسة أصبحوا يدخنون السجائر في المناسبات بدلاً من كلّ يوم.وجاءت نتائج هذه الدراسة بعد زيادة الطلب على الجراحة التجميلية في السنوات الأخيرة.