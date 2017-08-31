الأدوية المخفضة للكولسترول تقي من سرطان الثدي!

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توصّلت دراسة بريطانية حديثة إلى أنّ الأدوية والعقاقير التي تخفض مستوى الكولسترول في الدم والتي تُسمى أدوية الستاتين (statins) قد تكون الخلاص لتخفيض معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة أربعين في المئة.وفي تفاصيل الدراسة التي أجراها خبراء في كلية الطب بجامعة أستون والتي نُشرت في المجلة الأميركية لتطور العلوم، اكتشف الخبراء العلاقة بين ارتفاع الكولسترول وسرطان الثدي بعد إجراء دراسة على أكثر من مليون امرأة على مدى 14 سنة وكان متوسط أعمارهن 40 عاماً.وتبين أنّ 16 ألف سيدة من بين اللواتي خضعن للدراسة مصابات بارتفاع نسبة الكولسترول في الدمّ. ووجد العلماء أنّ النساء اللواتي يعانين من مستوى كولسترول مرتفع هنّ أكثر عرضة بنسبة 45 في المئة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة مع النساء الأخريات.وتعقيباً على نتائج الدراسة، علّق الدكتور المشرف عليها راهول بوتلوري بالقول إنّ المريضات اللواتي يعانين من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم هنّ أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي أو الوفاة بسببه شرط أن يتناولن الأدوية المضادة لارتفاع نسب الكولسترول.