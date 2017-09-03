وصفة منزلية سهلة... لتنظيف الجسم من السموم وخسارة الوزن!

يعتبر القولون من الأجهزة الحيوية الأساسية في الجسم.

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ويصل الى القولون كميات كبيرة من الطعام ما يجعله أكثر عرضة للسموم، التي قد يسبب تراكمها مع مرور الوقت مشاكل صحية متعددة.ومن هذا المنطلق، سنقدم لكم في ما يلي وصفة طبيعية لتنظيف القولون من السموم ستساعدكم على خسارة الوزن.المكوّنات:½ كوب من عصير التفاح الطازجملاعقتان كبيرتان من عصير الزنجبيل½ ملعقة صغيرة من الملح½ كوب من الماء الدافئملاعقتان كبيرتان من عصير الحامضطريقة تحضير الوصفة:لتحضير عصير الزنجبيل، كل ما عليكم فعله هو غسل الزنجبيل ثم تقشيره وتقطيعه، بعدها ضعوه في الخلاط مع كوب كبير من الماء، صفوا المزيج ليصبح العصير جاهزاً.صبوا الماء الفاتر والملح في كوب كبير، ثم أضيفوا اليهما عصير الحامض والزنجبيل والتفاح واخلطوا المكوّنات كافة جيداً.