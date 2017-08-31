حقيقة صادمة – هذا ما تحتوي عليه فرشاة الأسنان داخل المرحاض

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هل كنتم تتوقعون أن تكون فرشاة الأسنان مرتعاً للبكتيريا تماماً كتلك الموجودة في البراز؟جاءت هذه النتيجة بعد إجراء شركة تكنولوجيا دراسة على فراشي الأسنان لمعرفة مدى تجمع البكتيريا والأوساخ فيها وذلك لابتكار ماكينة تزيل 99.9 في المئة من البكتيريا.وفي التفاصيل، تقوم شركة ناشئة اسمها Puretta بتصميم حاملة فراشي أسنان وظيفتها تنظيف هذه الأخيرة من البكتيريا والجراثيم من خلال الأشعة فوق البنفسجية الطبية.نشير إلى أنّ هذه الماكينة تستطيع حمل 4 فراشي بالإضافة إلى فرشاة حلاقة، معجون أسنان و3 علب من خيطان تنظيف الأسنان.الجدير ذكره، أنّ هذه الحاملة ستتوفر في الأسواق في شهر تشرين الثاني.