أيها الرجال... هذا ما يكشفه لون السائل المنوي عن صحّتكم!

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ما قد لا يعرفه عدد كبير من الرجال هو أن لون السائل المنوي قد يكشف الكثير عن صحتهم، وقد يشير الى الإصابة بالسرطان، مشاكل البروستات وحتى الى التغييرات في النظام الغذائي.وتقول هيلين نوكس، وهي ممرضة سريرية متخصصة بالصحة الجنسية إن لون السائل المنوي لدى الرجال الأصحاء يجب أن يكون الرمادي الأبيض، لافتة الى أن لون هذا السائل قد يكون في بعض الأحيان أصفر شاحب في حال لم يتبوّل الرجل قبل ممارسة الجنس.وتشدد نوكس على ضرورة أن يعير الرجال اهتماماً كبيراً للتغيّرات التي تطرأ على لون السائل المنوي، مشيرة الى ضرورة استشارة الطبيب في حال تغيّر لون هذا السائل على مدى أكثر من يومين.ومن هذا المنطلق، سنقدّم لكم أيها الرجال في ما يلي ما هي الأمور التي قد يكشفها لون السائل المنوي عن صحّتكم.- اللون الأحمر: تشير نوكس الى أن ظهور اللون الأحمر أو الوردي في السائل المنوي لبضعة أيام هو دليل على وجود الدم، وهذا ما قد يكون ناجماً عن الالتهاب بسب الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، أو الالتهابات الأخرى ومشاكل البروستات.كذلك، فإن وجود الدم في السائل المنوي يمكن أن يشير في بعض الحالات الى ارتفاع ضغط الدم الشديد أو اضطراب تخثر الدم أو بعض أنواع السرطان.- اللون الأصفر: قد يكون ظهور اللون الأصفر في السائل المنوي إشارة الى الإصابة باليرقان أو ارتفاع معدلات خلايا الدم البيضاء أو حتى الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.كذلك، فقد يكون تغيير لون السائل المنوي ناجما عن تناول الأطعمة التي تحتوي على صبغة صفراء اللون أو القذف غير المتكرر.وفي هذا السياق، تشير نوكس الى أن تأثيرات بعض الأدوية قد تسبب إصفرار السائل المنوي لدى الرجال.-اللون الأخضر: قد يكون هذا اللون إشارة الى الإصابة بمشاكل في البروستات أو الأنسجة المحيطة بها.