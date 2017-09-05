هل يُفيد استنشاق البخار عند الإصابة بالزكام؟

هل لهذه الحيلة من أضرارٍ على الصحة؟

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LBCI News Lebanon

يقوم عدد كبير من الأشخاص باستنشاق البخار خصوصًا عند الإصابة بنزلات البرد والزكام، فهل لهذه الحيلة من أضرارٍ على الصحة؟



أوضح الطبيب البريطاني كولين دوغال في هذا السياق أن استنشاق البخار يساعد في تخفيف ألم الرأس الذي يُسبّبه الزكام والتهاب الجيوب الأنفية إلا أنّه ليس هناك أي دليل علمي يثبت أن ذلك يساعد على التخلص من المخاط الموجود في الجيوب الأنفية.

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ولا يمكن التخلص من المادة المخاطية عبر استنشاق البخار بسبب وجود الالتهاب الذي يتسبّب بتضخم الأنسجة، ومن الأفضل اللجوء إلى بخاخات الأنف في هذه الحالة وفق دوغال.



بالإضافة إلى ذلك، لا يقلل استنشاق البخار من تأثيرات الزكام ونزلات البرد على الصحة إلا بنسبة ضئيلة جدّا تتراوح بين 10 و30 المئة.



ويلجأ الأشخاص إلى استنشاق البخار كوسيلة لتقوية جهاز المناعة عبر زيادة عدد كريات الدم البيضاء، وبإمكان الجميع اتباع هذه الطريقة إذا كانت لا تُشكّل أي ضرر أو حساسية لهم مثل الطفح الجلدي أو غيره.