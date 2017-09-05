ماذا يحصل إذا وضعتم شريحة من البصل على أسنانكم؟

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ألم الأسنان هو واحد من أكثر الآلام التي يصعب على الإنسان تحملها. وللتخفيف من حدّتها، يقوم غالباً عدد كبير من الناس باستخدام المسكنات أو المضادات للالتهابات بالرغم من أنها قد تحمل مضاراً صحية متعددة.ومن هذا المنطلق، سنقدم لكم في ما يلي حلاً بديلاً طبيعياً وفعالاً ولا يحمل أي آثار جانبية.البصل:يستخدم هذا النوع من الخضار في تحضير عدد كبير من الأطباق والوصفات، إضافة الى أنه يتمتّع بفوائد صحية متعددة. ولكن، ما قد لا يعرفه البعض هو أنه يمكن إستخدام البصل كعلاج فعال ضدّ آلام الأسنان. كيف؟كل ما عليكم فعله هو وضع شريحة من البصل على الأسنان التي تؤلمكم لمدة 15 دقيقة. إن العصير الموجود في البصل يتميّز بخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات وهذا ما يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للأمراض والحد من الالتهاب، وبالتالي تخفيف الألم.