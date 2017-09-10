ما سرّ ظهور الأورام عند المعصمين أو الأصابع؟

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هل كنتم تعلمون أنّ ظهور الأورام عند المعصمين أو الأصابع يؤشر إلى وجود مشاكل صحية؟ في عالم الطب يُسمى الورم عند المعصم بـ hygroma وهي أورام ليست خبيئة إلا أن بقاءها خطر على صحة الفرد. إليكم أسباب ظهورها:ضعف في الجهاز العظمي المفصليإصابة في العظام، إلتواء، أو كسرإلتهاب الأنسجة الرخوة في المعصمالقيام بأمور تتطلب استخدام المعصم لوقت طويل (هذه الحالة شائعة لدى الموسيقيين، الخياطين والذين يعملون على الحاسوب)نشير إلى أنّ ظهور الورم يترافق مع الأمور التالية:صعوبة ثني الأصابع أو المعصميناحمرار وتقشر في البشرةألم في الأنسجة المحيطة بالورمبالرغم من أن ظهور هذا الورم لا يعتبر أمراً خطراً إلّا أنّه من الضروري استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وإيجاد الحل لها.