خمسة أخطاء تقومون بها أثناء اتباع حميّة غذائية

بصرف النظر عن عدد الوجبات الخفيفة الصحية التي تأكلها أو كم مرة تمارس بها الرياضة في الأسبوع، يميل الكثير من الناس في نهاية المطاف الى ارتكاب الأخطاء عينها عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بشكل صحي.

في ما يلي أكثر الأخطاء شيوعاً بين الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحيا:

1- أن نفترض أن خبز القمح الكامل هو الخيار الأفضل دائماً: يتحدث خبراء التغذية كيف أن كثيراً ما يختار الناس خبز القمح الكامل ولكنهم لا يدركون أن كلا من خبز القمح الأبيض والكامل في كثير من الأحيان يحتويان على نفس الكمية من السعرات الحرارية.

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2- عدم الإلتزام بالحمية في نهاية الأسبوع واتباعها بشكل صارم للغاية بمنتصف الأسبوع: لا يجوز التقيد بنظام غذائي لمدة معينة ثم الإفراط في تناول الطعام، اذ أن السعرات الحرارية التي لم تأكلها خلال الأسبوع يمكن أن نعوضها في ليلة واحدة، بحسب ما أكده العلماء.



3- القيام بالتمارين الرياضية فقط: أثبتت الدراسات أن اتباع نظام غذائي هو في الواقع أكثر أهمية من ممارسة الرياضة. هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن ممارسة التمارين، ولكن بدلاً من ذلك عليك القيام بالإثنين معاً للحصول على نتائج أفضل بوقت أسرع.



4- الإعتقاد أن تناول الخضروات على أنواعها مفيد للصحة: ففي معظم الأحيان الإضافات التي نزيدها إلى الخضار تحوّل الطبق من طعام صحي إلى طعام مضرّ، كالإكثار من الزيت أو المايونيز أو حتى إضاقة الجبنة أم بعض أنواع اللحوم. ينصح خبراء التغذية باستعمال الخل عوضاً عن الزيت والخردل عوضاً عن المايونيز أثناء تحضير السلطة.

5- عدم احتساب الكحول: يجمع العلماء أن شرب الكحول هو مصدر متستر للسعرات الحرارية الزائدة. تناول الطعام الصحي هو عظيم، ولكن الشرب الصحي هو مفتاح لجسم صحي بشكل عام. السعرات الحرارية تأتي من جميع المصادر بما في ذلك المشروبات، ولذلك يجب الانتباه إلى كمية الشرب، وشرب الكحول في المناسبات الخاصة.