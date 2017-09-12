إلى مرضى الربو... انتبهوا من الأدوية المسكّنة

كيف تؤثر الأدوية المسكنة على مرضى الربو

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LBCI News Lebanon

الايبوبروفين هو دواء مضاد للالتهابات يستخدم عادة لعلاج الألم.



وقد كشف الأطباء أن ادوية الايبوبروفين تؤثر بشكل سلبي على صحة مرضى الربو، فكيف ذلك؟



إذا كان الشخص المصاب بالربو يعاني من حساسية ما تجاه الأدوية المسكنة او اي نوع من الآخر، فقد يواجه ضيقا في التنفس واللهث.

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كذلك، بإمكان هذا الدواء أن يفاقم اعراض الربو ما يتسبب بتضييق القصبات الهوائية.



ومن بين الأعراض التي يسببها تناول الادوية المسكّنة لدى الأشخاص المصابين بالربو السعال المستمر، سيلان الأنف، الطفح الجلدي او علامات أخرى تظهر على البشرة، ضيق في التنفس، تورم الوجه وغيرها.



وشدّد الأطباء على ضرورة استشارة أخصائي في حال ظهور أي من العوارض المذكورة لتغيير الأدوية والحد من تأثيرها السلبي على الجسم.