الجلوس لفترة طويلة يُؤدي إلى الموت المبكر

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أكّدت دراسة جديدة نشرت في سجلات الطب الباطني في الولايات المتحدة الأميركية أنه بغض النظر عن مدى ممارستكم للرياضة، فإن الجلوس لفترات طويلة جداً من الزمن من دون حراك هو عامل خطر ومحتمل أن يؤدي للموت المبكر.فقد وجد الباحثون إن ثمة علاقة مباشرة بين الوقت الذي نمضيه بالجلوس وخطر الوفاة المبكر، استناداً إلى دراسة أجريت على ما يقارب 8000 شخص بالغ.وأكدوا أن أخذ استراحة للقيام بالحركة كل 30 دقيقة هو أمر ملحّ، بعدما تبين أن الأشخاص الذين جلسوا لأقل من 30 دقيقة في وقت واحد كانوا أقل عرضة للموت المبكر.بالمحصّلة، ان كانت طبيعة عملكم أو نمط حياتكم يفرض عليكم الجلوس لفترة طويلة، ينصحكم العلماء بأن تقوموا بأي نوع من الحركة كل نصف ساعة. كما أن هناك تمارين رياضية سهلة لا تتطلب مجهوداً كبيراً يمكنكم القيام بها في المكتب من الممكن أن تساهم في تقليل نسبة خطر الموت.