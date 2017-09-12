"قلم" يكشف السرطان خلال عشر ثوان

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ابتكرت مجموعة من العلماء في جامعة تكساس الأميركية أداة محمولة على شكل قلم يمكنها تحديد الأنسجة السرطانية في 10 ثوان.ويعمل القلم الذي أطلق عليه اسم “MasSpec Pen” على تسريع عملية الاختبار بنسبة تصل إلى 150 مرة.كما أشاروا إلى أن هذه الأداة الدقيقة برهنت فعاليتها في 96 بالمئة من الوقت ويمكنها أن تسرّع العمليات الجراحية لإزالة الأورم وتجعلها أكثر أماناً ودقّة.وهم يأملون من خلال هذا القلم أن يتجنبوا "حسرة" كشف الأورام في مرحلة متأخرة بفضل الميزة المتطورة التي يتمتع بها، فهو يعمل على إظهار كلمة “طبيعي” أو “سرطان” على شاشة الحاسوب فور معاينته للخزعة، كما أنه قد يظهر اسم النوع الفرعي بالنسبة لبعض أنواع السرطان.وشملت الاختبارات الأنسجة المتعلقة بسرطان الثدي والرئة والغدة الدرقية وسرطان المبيض، وأوضح العلماء أن كل نوع من أنواع السرطان له هيكله الجزيئي الخاص به.