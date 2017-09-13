العلم يُؤكّد: هذه هي الأطعمة التي تحسن الأداء الجنسي!

اكتشفوا الفرق بين الأساطير والحقيقة

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LBCI News Lebanon

قبل التطرق إلى أي أمر عليكم معرفة أن الرغبة الجنسية تختلف تماماً عن الأداء الجنسي، وعلى عكس كلّ ما قد تكونوا قد سمعتموه عن الأطعمة التي تزيد الرغبة الجنسية، الحقيقة هي أنّه ببساطة لا صحة لكل هذه المعلومات.



وهذا ما أكّدته طبيبة علم النفس السريري "لين إلدين نيزين" إذ تقول إنّ "الادعاءات والأساطير الشعبية التي تتحدّث عن أغذية يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية ليس لها من دليل علمي يدعمها".

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وتشير إلدين نيزين إلى أنّ صحة الحياة الجنسية تكمن في صحة وظائف القلب والأوعية الدموية، لأنها مسؤولة عن ضخ الدم في الأعضاء التناسلية لدى الشعور بالشهوة.



هذا يعني أن اختيار الأطعمة المفيدة لصحة القلب والشرايين ستعود بالفائدة على الصحة الجنسية، إذ أن الطعام هو المسؤول عن تحفيز الجسم خلال الأداء الجنسي. أي أن هناك أطعمة محسنة للأداء الجنسي وليست مقويّة للرغبة الجنسية لأن تلك الأطعمة مفيدة للقلب والشرايين.



وإذا كنتم تتساءلون ما هي تلك الأطعمة، إليكم أبرزها:



1- الأطعمة الغنية بالبروتينات: اللحوم، الأسماك، البيض، مشتقات الحليب..

2- الخضار الخضراء: مثل السبانخ والبروكلي لما تحتويه من عنصر النيتروجين.

3- التوت والفراولة والرمان: هي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة.

4- الشوكولاتة السوداء: تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وتساعد على تدفق الدم بشكل صحي.