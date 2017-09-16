أربعة أعراض قد لا تعرفونها... عن الإصابة بمرض السكري!

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يعتقد الناس في معظم الأحيان أنهم يعرفون كل شيء عن العوارض والأسباب وعوامل الخطر المرتبطة بالأمراض. ولكن في بعض الأحيان، حتى الأمراض الأكثر شيوعاً ممكن أن يكون لها أعراض مختلفة.ومن هذا المنطلق، سنقدّم لكم في ما يلي أربعة أعراض قد لا تعرفونها عن مرض السكري.- الحكة المستمرة: مرض السكري يسبب جفاف الجلد وتهيج البشرة. فإذا كنتم تعانون من مشكلة الحكة المستمرة بالرغم من استخدام الكريمات والمرطبات فعليكم استشارة الطبيب وإجراء فحص دم.- مشاكل الجلد: قد يكون ظهور البقع البنية على الرقبة والأكواع من الأعراض التي تشير الى مرض السكري.- اضطرابات السمع: يمكن أن يسبب مرض السكري تدهوراً في السمع. ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة، يمكن أن يكون فقدان السمع أحد أعراض مرض ما قبل السكري. في هذه المرحلة تكون مستويات السكر في الجسم مقلقة.- مشاكل في الرؤية: قد يكون ضعف البصر والرؤية إشارة إلى الإصابة بمرض السكري.