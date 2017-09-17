هل من رابط بين ممارسة العادة السرية والمشاكل الجنسية لدى الرجال؟

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هناك اعتقاد شائع يقول إن ممارسة العادة السرية أو الاستمناء بشكل كبير يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب لدى الرجال. إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ ولا يستند على حقائق واقعية، إذ إن الاستمناء لا يسبب مباشرة ضعف الانتصاب.في الواقع هناك عوامل عدة تؤثر على الانتصاب قد تكون جسدية أو عقلية.وقد قامت إحدى الدراسات بتحليل حالة رجل اعتقد أن العادة السرية تسببت له بمشاكل في الانتصاب. وقد تمّ في ما بعد تشخيص إصابته باضطراب اكتئابي كبير. ومع تلقي هذا الرجل العلاج المناسب تمكن من استعادة حياته الجنسية الطبيعية.والملفت هو أن بعض الأبحاث تشير الى أن ممارسة العادة السرية أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية يمكن أن يتسبب بمشاكل في الانتصاب. ولكن لا توجد أبحاث تثبت أن مشاهدة الاباحية يمكن أن تسبب استجابة فعلية تؤدي الى الضعف الجنسي.كذلك، فهناك دراسة أخرى قامت بتحليل على الرجال المرتبطين الذين خضعوا لعلاج سلوكي لتحسين التواصل وفهم العادات الجنسية. وكان لدى المشاركين في الدراسة عدد أقل من الشكاوى حول مشاكل الانتصاب بحلول نهاية الدراسة. وبالتالي فهذا يشير الى أن التواصل الصحيح بين الشريكين يمكن أن يجنّب الإصابة بمشاكل الانتصاب.