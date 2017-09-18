علاجات منزلية لوقف نزيف الدمّ

كيف توفف نزيف الدم؟

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LBCI News Lebanon

تتسبّب أمور عدة نقوم بها يوميًا بحصول نزيف مثل السقوط أو استخدام السكين أو غيرها، فإليك بعض الحلول لوقف تدفق الدم في المنزل.



- الضغط على الجرح



استخدم قطنة أو الشاش الطبي أو منشفة نظيفة مستعينًا بكلتي اليدين. لا يجب التحقق كل بضع دقائق لأن ذلك يعرقل عملية توقف سيلان الدم.

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- وقف تدفّق الدم إلى الجرح



إن وقف تدفّق الدم إلى المنطقة المتضرّرة يساعد على وقف النزيف بشكل أسرع، لذلك إذا كان الجرح في اليد فيجب رفعها فوق الرأس. أما إذا كان النزيف في الرجل على سبيل المثال، فعليك الاستلقاء أولا ومن ثم رفعها فوق مستوى القلب.



- الثلج



إن وضع الثلج على الجرح يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وتخثّر الدم وبالتالي إلى وقف النزيف. ضع الثلج داخل قطعة من القماش وطبّقه على الجرح.



- الشاي



من الشائع أن الشاي يستخدم لوقف نزيف الأسنان. لجعل النزيف يتوقف، طبقوا على الجرح كيساً من الشاي بعد وضعه لبضع دقائق داخل الثلاجة ليبرد بعد تحضير الشاي.



ويساعد الشاي على توقف النزيف إذ يحتوي على حمض الطنطاليك وهو مضاد للنزف.



- مزيل التعرّق



يحتوي على كلوريد الألمنيوم الذي يساعد على تخثير الدم ومنع تدفّقه إلى خارج الجسم.



- غسول الفم