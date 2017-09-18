عصير طبيعي سيُخلّصكم من "الكرش"!

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من المعروف عن الرمان أنّه يقي من الإصابة بالسرطان ومفيد لصحة القلب بالإضافة إلى أنّ يحفز الأداء الجنسي!ويقول العلماء إنّ عصير الرمان يساهم في تقليص نسبة الدهون عند البطن إن كان لدى الرجال أو النساء.وقد أجريت دراسة على متطوعين شربوا عبوة من هذا العصير يومياً على مدة شهر، فخسروا الوزن عند منطقة البطن.وتبين أيضاً أنّ ضغط الدم انخفض الأمر الذي حماهم من الإصابة بسكتة قلبية أو دماغية وأمراض الكلى.ويقول العلماء الذين أجروا هذه الدراسة في جامعة Edinburgh، إنّ عصير الرمان يقلل من كمية الأحماض الدهنية في الدم المعروف باسم الأحماض الدهنية غير المستخرجة أو NEFA.نشير إلى أنّ دراسات سابقة على الإنسان والحيوان كانت قد أظهرت أنّ مستويات مرتفعة من NEFA مرتبطة بتخزين الدهون حول البطن، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.