دراسة علمية... الحياة الجنسية مفتاح السعادة وليس المال!

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النوم السليم والحياة الجنسية الجيدة هما مفتاح حياة الرفاهية أكثر من المال.في الواقع إن العلاقات العائلية والصداقات القوية، الأمن الوظيفي، وصحة الأحباب الجيدة، هي أيضاً أكثر أهمية من السيارات الباهظة الثمن والعطل الغريبة.وتأتي هذه الادعاءات من " Living Well Index" الجديد الذي ينظر الى كيفية تعامل الناس بشكل أفضل مع ضغوط الحياة الحديثة.وأظهر استطلاع للرأي أجراه خبراء في أوكسفورد إكونوميكس والمركز الوطني للبحوث الاجتماعية على أكثر من 8 آلاف بريطاني، أن 62.2 حصلوا على درجة جيدة من أصل 100.ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون جيداً بشكل منتظم يتمتعون بتحسن في الرفاه أكثر من زيادة أربعة أضعاف في إنفاق المال.وكشف الباحثون أيضاً عن أن الأمن الوظيفي يحتل المرتبة الثالثة في مقياس الرفاه. إضافة الى ذلك، فقد وجدت الدراسة أن معظم الناس يشعرون أكثر بالقلق حيال صحة أقربائهم بدلاً من نفسهم. كذلك، أن يكون المرء جزءاً من المجتمع يجعله يشعر براحة أكثر من وجود المال في المصرف.وفي السياق عينه، فقد رأت الدراسة أيضاً أن الناس الأكثر سعادة في حياتهم هم أولئك الذين يتحدثون مع جيرانهم مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.