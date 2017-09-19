صحة و تغذية
19 أيلول 2017 - 08:34
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عصير يساعدكم على خفض مستوى الكولسترول في الدم!

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عصير يساعدكم على خفض مستوى الكولسترول في الدم!
تتعدّد المخاطر الصحية التي يتسبّب بها ارتفاع مستوى الكولسترول في الجسم.

وتبدأ مخاطر الكولسترول على الجسم عندما تصبح معدلاته أعلى من الطبيعي، فتتسبب بانسداد الشرايين وتعطيل تدفق الدم إلى الأجهزة المختلفة.

ومن هذا المنطلق سنقدم لكم في ما يلي وصفة طبيعية تساعدكم على تخفيض مستويات الكولسترول في الدم.
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المكونات:
- 3 ملاعق صغيرة من عصير الحامض
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز
- 5 أو 6 أوراق من البقدونس
- كوب واحد من الماء

طريقة تحضير الوصفة:
الطريقة سهلة جداً، كل ما عليكم فعله هو وضع المكونات كافة في الخلاط، للحصول على العصير.

هذا العصير يدخل الى الشرايين ويزيل تراكمات الكولسترول بداخلها، كما يساعد على التخلص من السموم. اشربوا هذا العصير كل صباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج الصحية.

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