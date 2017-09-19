صحة و تغذية
19 أيلول 2017 - 08:52
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غرض وحيد عليكم إزالته من غرفة النوم للتمتّع بنومٍ هنيء

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غرض وحيد عليكم إزالته من غرفة النوم للتمتّع بنومٍ هنيء
يسعى الناس غالباً الى تزيين غرف النوم بطرق مميزة وفريدة تعكس شخصيتهم.

ووفقاً لأحد خبراء feng shui، وهو نظام فلسفي صيني لجعل الناس يتلاءمون مع البيئة المحيطة بهم، فإن الناس يرتكبون خطأً في تزيين غرف النوم يؤثر على أنماط نومهم.

وفي حديث لـ MindBodyGreen، قالت مستشارة feng shui أماندا جيبي بيترز إن وجود المرآة على جدار غرفة النوم يمكن أن يؤثر على قدرة المرء على النوم بشكل سليم.
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وتشرح أماندا نظريتها لافتة الى أن المرآة تؤثر على النوم لأنها تزيد من الطاقة لدى الإنسان.

وأوصت أماندا باختبار هذه النظرية من خلال تغطية المرايا في غرفة النوم بواسطة ورقة أو غطاء لبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان هناك من فرق. كما اقترحت أيضاً، على الأشخاص الذين لا يستطعون التخلي عن المرآة في غرفة النوم، وضعها على الحائط الذي لا يواجه السرير.

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