وصفة مبنية على القرفة... لخسارة الوزن والحصول على جسم مثالي!

يتبع المرء أنظمة غذائية متعددة بهدف خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي.



وما لا يعرفه عدد كبير من الناس هو أن القرفة قد تكون حلاً فعالاً للقضاء على الدهون التي تتراكم في مناطق متعددة من الجسم مثل الوركين، الفخذين والبطن.



اليكم هذه الوصفة:



ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

الإعلان ملعقة واحدة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

حفنة من أوراق البقدونس



طريقة تحضيرها:

قوموا بخلط المكونات كافة حتى تحصلوا على مزيج متجانس، ثمّ إحفظوه في عبوة زجاجية.



استهلكوا هذه الوصفة كل ليلة قبل النوم لمدة أسبوعين، إنها تجمع بين فوائد القرفة والليمون وخل التفاح والزنجبيل والبقدونس وتسمح لكم بحرق الدهون. يمكنكم أن تعيدوا هذه العملية مرتين أو 3 في السنة للحفاظ على رشاقتكم.



عصير نصف حبة من الحامضملعقة صغيرة من مسحوق القرفةملعقة واحدة من خل التفاحملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيلحفنة من أوراق البقدونسطريقة تحضيرها:قوموا بخلط المكونات كافة حتى تحصلوا على مزيج متجانس، ثمّ إحفظوه في عبوة زجاجية.استهلكوا هذه الوصفة كل ليلة قبل النوم لمدة أسبوعين، إنها تجمع بين فوائد القرفة والليمون وخل التفاح والزنجبيل والبقدونس وتسمح لكم بحرق الدهون. يمكنكم أن تعيدوا هذه العملية مرتين أو 3 في السنة للحفاظ على رشاقتكم.