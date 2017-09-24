اليكم عوارض سرطان الغدد الليمفاوية الخطير!

نسمع كثيراً في يومنا هذا عن أنواع متعددة من الأورام السرطانية الخبيثة التي باتت تصيب الكبار والصغار على حدّ سواء.



ويشعر الناس بالخوف من مرض السرطان المرض الخطير، ويتساءلون عن عوارضه.



ومن هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي عوارض سرطان الغدد الليمفاوية.



ما هي العوارض؟

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- ارتفاع حرارة الجسم

- التعرق والقشعريرة، خصوصاً في الليل

- فقدان الوزن من دون سبب

- الشعور بالتعب الشديد

- الاتهابات الشديدة أو المتكررة

- ظهور الكدمات على الجسم أو الإصابة بالنزيف

- تضخم العقد الليمفاوية

- تورم البطن

- الشعور بالشبع بسرعة

- ألم في الصدر

- ضيق في التنفس أو السعال



