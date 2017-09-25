طرق تساعد على رفع مستوى ضغط الدم

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم بشكل مستمر، الأمر الذي يهدد الصحة ويرفع خطر الاصابة بامراض مختلفة من بينها الفشل الكلوي والنوبة القلبية.



نقدّم لكم بعض الطرق التي تساعد على رفع مستوى ضغط الدم:



تناول المأكولات التي تحتوي على الملح

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يساعد الصوديوم على رفع مستوى ضغط الدم وعلى خلاف ما هو شائع، فان اتّباع نظام غذائي قليل الصوديوم ليس صحيًا لكل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.



الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية



تؤدي المشروبات التي تحتوي على الكحول إلى انخفاض في ضغط الدم.



استشارة الطبيب



ان انخفاض مستوى ضغط الدم يكون في معظم الأحيان كاحد الآثار السلبية لتناول نوع معين من الأدوية.



الجلوس في وضعية رجل فوق رجل



يؤدي الجلوس في هذه الوضعية إلى رفع مستوى ضغط الدم لذلك لا ينصح الاخصائيون بها للاشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضط الدم.



شرب الماء



يساعد على تفادي مشكلة انخفاض مستوى ضغط الدم ويحارب الجفاف.



تناول وجبات صغيرة من حين إلى آخر

