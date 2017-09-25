أكثروا من تناول البامية لمعالجة السكري والكوليسترول

الفوائد المتعددة للبامية

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LBCI News Lebanon

البامية الخضراء تزرع حول العالم في المناطق المعتدلة والاستوائية وشبه الاستوائية الدافئة، لذلك تستخدم بكثرة في المطبخ العربي و يمكن إعدادها على مدار العام أطازجة كانت أم مجففة.

وإلى جانب كونها من أشهر المأكولات العربية، تحتوي البامية على العديد من الفوائد الصحية كونها غنية بالمواد الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين C وحمض الفوليك والكالسيوم وألياف غذائية عالية ، كما أنها تحتوى على القليل من السعرات الحرارية.

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وانشغل العلماء في دراسة هذه النبتة المفيدة واثبتت البحوث الطبية التى أجريت حول فوائد البامية لمرضى السكر، أن مياه البامية تستطيع تحسين مستويات السكر فى الدم، كما أشارت إلى أن بذور البامية المحمصة استخدمت لفترة طويلة كعلاج لمرضى السكري فثبت تأثيرها الإيجابي على خفض نسبة السكر فى الدم .

والملفت أيضاً، هو أن غنى البامية بالألياف جعلتها مساعدة للعبور المعوي، كما تساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول، لأنها لا تحتوي اطلاقاً على الكوليسترول وتحوي على القليل من الدهون.