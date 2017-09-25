هل بامكاننا زيادة طولنا؟ نصائح مفيدة حول الأمر

يتمنى البعض لو كانت قامته اطول مما هي عليه بالفعل إلا ان طول الانسان تحدده عوامل عدة ابرزها الجينات والجنس والمأكولات التي نتناولها منذ الصغر، فهل بامكاننا زيادة طولنا في سن الرشد؟



فقد كشف الأخصائيون انه لا يمكن تغيير الطول وزيادة القامة، إلا ان هناك اموراً مختلفة تجعل الشخص يبدو اطول من حجمه الحقيقي، ومنها:



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تحسين وضعية الجسمإن الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة تجعل الشخص يبدو أطول كما تحمي من الام الرأس والظهر.وللحفاظ على وضعية جيدة، يجب اتباع التعليمات التالية:- ارجاع الكتفين إلى الخلف- رفع الرأس- تجنب الجلوس في وضعية الرجل فوق الأخرى- تفادي التماس الركبتين- تركيز الوزن على القدمين ووضع القدمين على الأرض عند الجلوس.واضافة إلى ذلك، يجب ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية عضلات المعدة والجزء الوسطي من الجسم، لأن هذه العضلات تحمل العمود الفقري، لذا يجب أن تكون قوية تفاديًا لارتخائه.