هل تعلمون ماذا يفعل تدخين سيجارة إلكترونية واحدة بالقلب؟

حتى السيجارة الإلكترونية مضّرة بالصحة

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LBCI News Lebanon

تبيّن أن تدخين سيجارة واحدة إلكترونية يعرّض المدخنّ إلى ما يكفي من النيكوتين المؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة الأدرينالين في القلب مما يساهم في ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

فقد أجرى الباحثون دراسة على 33 شخصاً يتمتعون بصحة جيّدة، وطُلب منهم تدخين السيجارة الإلكترونية مرّة مع نيكوتين ومرّة مع عناصر بديلة خالية من النيكوتين.

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وتوصّلت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن مادة النيكوتين المسببة للإدمان تؤثّر سلباً على الجهاز العصبي، وتتسبب في زيادة الأدرينالين بالجسم، ويترتب على ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وخلص العلماء إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية باستمرار يزيد العبء على نشاط القلب ويهدد سلامته

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ترسم نتائج الدراسة اذاً علامات استفهام كبيرة حول السجائر الإلكترونية التي يتم الترويج لها بشكل كبير باعتبارها آمنة لأنها خالية من القطران، وتعتمد على النيكوتين فقط!