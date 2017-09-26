خمسة أسباب ستجعلكم تتناولون الثوم يوميًا... على الريق!

حبة واحدة من الثوم يومياً تخلصكم من الأمراض

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LBCI News Lebanon

الثوم هو من النباتات التي تُزرع في جميعِ أنحاء في العالم وأقدمها، وقد استُخدم في علم الطب بالعديد من الحضارات القديمة كالطب العربي والهندي والصيني.

وسواء أحببتم هذا المذاق أو لا، لا يمكننا أن ننكر منافعه الصحية المذهلة على جسم الإنسان، لا سيما تناوله نيء.

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لذا تناولوا حبة واحدة من الثوم النيء يومياً على الريقّ وتخلّصوا من هذه الأمراض الخمسة:

1- أمراض القلب: الثوم فعال في خفض الكولسترول المسبب الأوّل لأمراض القلب والنوبات القلبية، اذ ان تناول الثوم يقلل من سماكة وتصلب الشرايين الناتج عن الكولسترول.

2- ضغط الدم: أثبتت البحوث الطبية اليابانية أن تناول الثوم يومياً يخفض ضغط الدّم.

3- هشاشة العظام: وجدت دراسة أن الذين يتناولون كميات كبيرة من الثوم هم أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.

4- السرطان: تناول الثوم بشكل مستمر من شأنه تخفيف خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، أهمها: سرطان المعدة، القولون، البنكرياس والثدي.