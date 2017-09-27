ما هي فوائد تناول الطعام الحار؟

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تطيل أمد الحياةأثبتت دراسات عدّة أنّ تناول الأطعمة الحارة مرّة أو مرتين في الأسبوع يخفض من خطر الإصابة بأمراض تُسبّب الموت ويطيل أمد الحياة.مضاد للالتهاباتتساعد مادة الكاسبايسين التي تعطي الطعم الحار على محاربة الالتهابات والتورم تمامًا مثل حبوب الدواء المعالجة لذلك.فقدان الوزنتعزز الأطعمة الحارة عملية الأيض وبالتالي تساعد في عملية خسارة الوزن خصوصًا للأشخاص الذين لا يتناولون الحر بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الحارة على التحكم بالشهية.مزيل للألمتعمل مادة الكاسبايسين كمضادٍ للألم إذ يُرسل الجسم بعد تناول المأكولات الحارّة الإشارات نفسها التي يرسلها إلى الدماغ عند الالتهاب وانزعاج جهاز المناعة فيتم إطلاق مادة الأندورفين التي لها فوائد للألم والتوتر.