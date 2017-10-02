لماذا نشعر بالنعاس في أوقات الملل؟

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تمكّن العلم أخيراً من تفسير السبب الذي يجعل المرء يشعر بالنعاس في أوقات الملل.في الواقع، فإن منطقة الدماغ المسؤولة عن الشعور بالحالة الجيدة "feel-good" والتي تساعدنا على التلذذ بتناول الطعام والتمتع بممارسة الجنس هي أيضاً مسؤولة عن الشعور بالحاجة الى النوم.وقد وجد العلماء من جامعة تسوكوبا في اليابان أن هذا الجزء من الدماغ مليء بمستقبلات أو receptors لجزيئة واحدة (molecule) تشعرنا بالنعاس. وعندما يكون لدى الإنسان وقت فراغ فإن مركز المتعة في الدماغ يجعله يشعر بالنعاس في حال الملل.ووفقاً للدراسة، فإن النوم نتيجة الملل ليس مختلفاً عن النوم العادي، وكلاهما يمكن محاربتهما بواسطة الكافيين.واكتشف الباحثون اليابانيون أن النواة الموجودة في الدماغ الأمامي، nucleus accumbens، لديها قدرة قوية للغاية للحث على النوم. وتلعب هذه النواة دوراً كبيراً في نظام مكافأة الدماغ، الذي يطلق الدوبامين ويجعلنا نشعر بالسرور عندما نقوم بالأشياء المنتجة مثل الأكل، الترطيب، ممارسة الجنس أو حتى التنشئة الاجتماعية.ولكن في ظل غياب هذه المحفزات، يقوم هذا الجزء نفسه من الدماغ بجعلنا نشعر بالتعب.وبحسب هذه الدراسة، التي نشرت في Nature Communications، فإن الحصول على قسط كاف من النوم يساعد قليلاً على عدم اتخاذ قيلولة لدى الشعور بالملل.والملفت هو أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد على إيجاد علاجات أكثر أماناً للأرق.