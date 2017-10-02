اكتشاف علمي جديد قد يحمي الإنسان من فقدان البصر!

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اقترب العلماء من وضع استراتيجية جديدة لمنع الناس من الإصابة بالعمى، وذلك بعد اكتشاف البروتين الطبيعي الذي يحمي العين من أحد أسباب فقدان البصر الرئيسية وهي المياه الزرقاء.والمياه الزرقاء هي حالة مرضية تضرب العصب البصري، وهذا ما يعطل انتقال الإشارات البصرية إلى الدماغ، وبالتالي ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر والعمى.وقد وجد فريق من الباحثين من جامعة ماكواري في أستراليا أن بروتيناً يسمى نوروسيربين يُؤدي دوراً رئيسياً في صحة شبكة العين، إلا أن دوره يتعطل في حال الإصابة بالمياه الزرقاء.ويعتبر الباحثون أن هذه النتائج التي توصلوا اليها قد تؤدي الى وضع استراتيجيات أساسية للوقاية من هذا المرض وعلاجه.وقد نشر قائد الدراسة الدكتور فيفيك غوبتا، من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة ماكواري، وزملاؤه النتائج التي توصلوا اليها في مجلة Scientific Reports.وتوصل العلماء الى هذه النتائج من خلال تحليل خلايا شبكة عين بعض الناس المصابين وغير المصابين بالمياه الزرقاء، بالإضافة الى خلايا شبكة عين مأخوذة من فئران مصابين بالمرض.وكشف التحليل أنّه يتم تعطيل مفعول بروتين نوروسيربين استجابة للإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن تسببه العوامل البيئية مثل تلوث الهواء.ومن المثير للاهتمام أيضاً هو أن الباحثين وجدوا أن بروتين نوروسيربين غير نشط في خلايا شبكة العين الخاصة بمرضى المياه الزرقاء ولدى الفئران المصابين أيضاً.