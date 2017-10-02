خمسة مؤشرات تدل على الإصابة بسرطان الكلى!

لا تتجاهلوا هذه الأعراض

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LBCI News Lebanon

سرطان الخلايا الكلوية أو ما يعرف بسرطان الكلى، هو واحد من أكثر 10 أنواع سرطان شيوعاً عند الرجال والنساء على حد سواء. وللأسف يصعب تشخيصه بخاصةٍ في مراحله الأولى وغالباً ما تظهر الأعراض في المراحل المتقدّمة أي عندما يكون الورم قد تفشّى بشكلٍ كبير.



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1- دماء في البول: وجود دماء في البول يعد مؤشراً على خطر الإصابة بمشكلة جدية في الكلى وقد يكون السرطان أحد الاحتمالات، فوجود الدماء في البول هو من الأعراض الأكثر شيوعاً ويظهر لدى 40 إلى 50 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من سرطان الكلى. لذلك إليكم أبرز الأعراض والمؤشرات التي تحصل في أنحاء مختلفة من الجسم تدلّ على خطر الإصابة بسرطان الكلى:1- دماء في البول: وجود دماء في البول يعد مؤشراً على خطر الإصابة بمشكلة جدية في الكلى وقد يكون السرطان أحد الاحتمالات، فوجود الدماء في البول هو من الأعراض الأكثر شيوعاً ويظهر لدى 40 إلى 50 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من سرطان الكلى.

2- آلام في أسفل الظهر: لا تقلّلوا من أهمية آلام أسفل الظهر فبالكثير من الحالات يكون سبب هذا الألم مشكلة ما في الكليتين المتواجدتين على جانبي العمود الفقري وقد تكون من المؤشرات الواضحة للسرطان.





3- التعب المزمن: الشعور المستمر بالإجهاد وعدم القدرة على النوم قد يرتبط في بعض الأحيان بالإصابة بسرطان الكلى بحسب الخبراء، فالتعب المرتبط بالسرطان يكون عبارة عن نقص شديد في الطاقة، ويختلف عن النعاس الطبيعي الذي نعاني منه بعد الإجهاد والذي يعالَج بالنوم والراحة.



4- فقدان الوزن بشكل مفاجئ: قد يكون سببه بسيطاً مثل التوتر أو التعب، إلا أنه في حال وجود مشكلة ما في الكلى قد يعاني البعض من فقدان الشهية وخسارة الوزن بشكل مفاجئ، حيث تلعب الكليتان دورا هاماً في عمليات الأيض، وامتصاص المواد الغذائية في الجسم.





5- تورم في محيط البطن: وجود ورم في الكلى يدفع بالعضلات والأنسجة الداخلية للخارج، ما يؤدي إلى تورم ملحوظ في أحد الجانبين حول قاعدة القفص الصدري في منتصف إلى أسفل الظهر أو في البطن.