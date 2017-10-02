الضغط النفسي يؤدي إلى تساقط الشعر!

ما علاقة التوتر النفسي بتساقط الشعر؟

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LBCI News Lebanon

إنّ مشكلة تساقط الشعر ليست حكراً على الرجال، فإنّ الكثيرين يُعانون منها سواء من الرجال أو النساء، ويميل البعض إلى التكهن بأن أسباب هذه المشكلة تنحصر بتركيبة الجسم أي العوامل الوراثية أو الغذائية.



بالحقيقة ثمة إلى جانب التكون الجيني للإنسان، بعض الأسباب النفسية التي قد ينتج عنها تساقط الشعر اليكم أبرزها:

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- داء الثعلبة: هذا الداء يصنّف في خانة الأمراض النفسيّة، فكثرة التعرّض للتوتر النفسي والإكتئاب قد يضرّ بالجهاز المناعي، فيقوم بمهاجمة بصيلات الشعر. مما يتسبب في فقدان الشعر في بقع معينة أو الصلع الكامل.

- هوس نتف الشعر: يرجّح أن سبب هذا المرض هو نتيجة الضغط العاطفي، والمصاب بهذه الحالة هو الشخص الذي لديه رغبة لا تقاوم لسحب خصل من شعره. ويعتقد الخبراء أن سبب ذلك هو نقص الناقلات العصبية ال"دوبامين" وال"سيروتونين"، فالناس الذين يعانون من هذا الاضطراب يدركون بأنهم لا يجب عليهم شدّ شعرهم لكنهم لا يقدرون أن يسيطروا على أفعالهم.