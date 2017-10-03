هل الالتهاب الرئوي معد؟

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تختلف أنواع الالتهابات الرئوية، إذ إنّ بعض الحالات تحصل بسبب الباكتيريا فيما غيرها بسبب الفيروسات، فهل هذا المرض معد؟تنقل الباكتيريا والفيروسات من المريض إلى الآخرين وفي معظم الحالات، ينتقل الالتهاب قبل بضعة أيام من ظهور العوارض وبعد أيام قليلة بعد الإصابة.وتختلف العدوى بحسب نوع الباكتيريا التي تسببت بالالتهاب الرئوي، فمنها يبقى معد على مدى أسابيع عدة.وبإمكان الأدوية المضادة للالتهابات محاربة الباكتيريا إلا أنها ليست فعالة ضد الفيروسات، ويتوقف الالتهاب الرئوي عن الانتشار بعد يومين على بدء العلاج.من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟- الأطفال- النساء الحوامل- المسنون الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف- المصابون بأمراض جهاز المناعة.- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في جهاز التنفس.